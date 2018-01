Vendas do Pão de Açúcar somam R$ 11,2 bilhões em 2002 O Pão de Açúcar fechou o ano de 2002 com vendas brutas de R$ 11,2 bilhões, o que equivale a um crescimento de 17% em relação ao ano anterior. As vendas líquidas da rede de supermercado somaram R$ 9,5 bilhões, resultado 17,5% superior ao de 2001. Considerando as vendas das redes Sé Supermercados e Comprebem, anualizadas no resultado do grupo Pão de Açúcar, as vendas atingiram R$ 11,7 bilhões, com alta de 22,4% sobre 2001. No quarto trimestre do ano passado, as vendas brutas do Grupo somaram R$ 3,4 bilhões, e as vendas líquidas de R$ 2,9 bilhões totalizaram. Em comparação ao mesmo período de 2001, os resultados apresentaram alta de 23,6% e 24,6%, respectivamente. Já no mês de dezembro, o Pão de Açúcar registrou vendas brutas de R$ 1,368 bilhão, e vendas líquidas de R$ 1,165 bilhão, com crescimento de 18,7% e 19,9%, respectivamente, sobre dezembro de 2001.