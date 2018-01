Vendas do varejo caem 0,3% nos EUA; preços sobem 0,8% As vendas do varejo nos Estados Unidos registraram uma leve queda em outubro, refletindo a redução de demanda por automóveis e autopeças. O Departamento do Comércio informou que as vendas diminuíram 0,3% no mês passado, superior à queda de 0,2% projetada com base em pesquisa a 17 economistas consultados em pesquisa da Dow Jones-CNBC. Excluindo o movimento de concessionárias, as vendas do varejo subiram 0,2%, acima da alta de 0,1% prevista pelos economistas por esse critério. O departamento revisou ainda em baixa os dados de setembro, informando declínio de 0,4%, ante a estimativa de 0,2% projetada originalmente. Dados do relatório mostraram que a venda de materiais de construção e de jardinagem aumentou 1,6%, após expansão de 2,2% em setembro. As vendas de móveis cresceram 1%, enquanto as vendas em lojas especializadas em alimentos caíram 1,2%. Nas lojas de produtos gerais, o movimento foi estável, comportamento que se repetiu em lojas de eletrônicos e eletrodomésticos. As vendas em lojas de vestuários cresceram 0,1%. Preços ao atacado Os preços no nível do atacado nos EUA tiveram, em outubro, a maior alta em sete meses, repercutindo os fortes reajustes de preços dos alimentos e de bens de capital. Aumentos de preços nos novos modelos 2004 de automóveis que estão chegando ao mercado norte-americano também impulsionaram o PPI (índice de preços ao produtor, na sigla em inglês). O Departamento do Trabalho informou que o PPI subiu 0,8%, enquanto o núcleo do índice - que expurga itens voláteis associados a energia e alimentos - acelerou-se 0,5%. Em setembro, o PPI geral tinha subido 0,3%, enquanto o núcleo ficou estável. Os dados surpreenderam os analistas, que mantinham uma projeção consensual de aumento de 0,1% para o PPI geral e seu núcleo em outubro. Os dados lançam luz sobre o novo tom adotado pelas autoridades do Federal Reserve, que têm abandonado o discurso de alerta sobre os riscos de deflação, substituindo esse tema por ressalvas sutis sobre inflação. A economia norte-americana cresceu 7,2% no trimestre de julho a setembro, o que correspondeu à maior expansão em quase duas décadas. Antes do PPI, nenhum dado tinha indicado que esse crescimento tinha gerado espaço para aumento de preços. O aumento do PPI geral foi alavancado pelo item alimentos, que teve a maior alta em quase 20 anos, ao subir 2,2% em outubro. Os preços de bens de capital aumentaram 0,6% - a maior alta desde março. O custo de itens relacionados a energia caiu pela primeira vez em cinco meses, recuando 0,1%. Os preços de gasolina recuaram 3%. Com os EUA se preparando para o inverno, o preço do óleo para calefação disparou 9,6%, o que representou a maior alta desde março. Com os novos modelos de 2004 chegando às lojas, os preços de automóveis subiram 1,6%. As informações são da Dow Jones.