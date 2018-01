Vendas do varejo caem 0,5% em setembro e têm oitava queda seguida

As vendas do comércio varejista registraram a oitava queda seguida e caíram 0,5% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, informou na manhã desta quinta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano, as vendas acumulam queda de 3,3%. Já em 12 meses, o recuo é de 2,1%.

O resultado foi pressionado por todas as atividades do setor, mas veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções. As projeções iam de queda de 0,20% a 1,62%, com mediana negativa de 0,80%.

Na comparação com setembro de 2014, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram baixa de 6,2%. Nesse confronto, as projeções iam de declínio de 3,20% a 8,20%, com mediana negativa de 7,10%.

O resultado deveu-se, principalmente, ao mau desempenho de móveis e eletrodomésticos (-17,9%); hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-2,2%); combustíveis e lubrificantes (-8,7%); e tecidos, vestuário e calçados (-12,9%). Os quatro segmentos responderam por mais de 80% da taxa global do varejo no mês.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas caíram 1,5% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal. O resultado também veio dentro do intervalo das estimativas, que iam de redução de 1,00% a 5,50%, com mediana negativa de 2,40%.

Na comparação com setembro de 2014, o varejo ampliado teve baixa de 11,5%. Nesse confronto, as projeções variavam de retração de 9,30% a 15,50%, com mediana negativa de 12,30%. As principais quedas foram verificadas nos setores de veículos (-21,8%) e material de construção (-12,8%).

Até setembro, as vendas do comércio varejista ampliado acumulam queda de 7,4% no ano. Em 12 meses, houve redução de 6,0%.