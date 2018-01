Vendas do varejo crescem 0,4% em abril

As vendas do comércio varejista aumentaram 0,4% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, segundo divulgou nesta segunda-feira, 18, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com abril de 2006, as vendas do setor cresceram 7,5%. Entre os cinco segmentos do setor varejista cujas vendas são pesquisadas ante mês anterior, apenas as atividades de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,2%) e veículos, motos, partes e peças (0,9%) registraram expansão nas vendas em abril ante março. Houve queda, nessa comparação, em tecidos, vestuário e calçados (-1,7%), móveis e eletrodomésticos (-3,6%). Na comparação com o mesmo mês de 2006, porém, todas as atividades registraram aumento. O destaque, em magnitude de variação, ficou com veículos, motos, partes e peças (33,9%), seguido de outros artigos de uso pessoal e doméstico (que inclui lojas de departamento e cresceu 23,5%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (25,6%). Nas demais atividades, os resultados ante abril de 2006 foram os seguintes: combustíveis e lubrificantes (6,6%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (de maior peso na pesquisa, teve aumento de 4,2%), tecidos, vestuário e calçados (4,3%), móveis e eletrodomésticos (13,1%), artigos farmacêuticos, medicamentos e artigos ortopédicos (8,1%) e livros, jornais, revistas e papelaria (8,6%). Nos quatro primeiros meses do ano, as vendas do varejo tiveram alta de 9,2% ante igual período do ano passado e em 12 meses acumulam expansão de 7,3%.