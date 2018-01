Vendas do varejo crescem 0,64% em outubro, comparadas a 2001 As vendas do comércio varejista cresceram 0,64% em outubro ante outubro de 2001, após terem registrado uma queda de 1,39% em setembro nesta base de comparação, segundo informou o IBGE. Apesar do acréscimo de outubro, o resultado acumulado das vendas do ano permaneceu negativo com taxa de -0,15% até outubro. Nos últimos doze meses o varejo acumulou queda nas vendas de -0,64%. A expansão de outubro foi resultado especialmente do bom desempenho do segmento de combustíveis e lubrificantes (9,06%) e tecidos vestuário e calçados (0,55%). O segmento de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo voltou a registrar queda nas vendas em outubro (-0,5%). A receita nominal de vendas no País cresceu em todos os indicadores em outubro: 9,49% ante igual mês do ano passado; 6,43% no acumulado do ano e 5,95% nos últimos doze meses.