Vendas do varejo crescem 0,7% em agosto ante julho, diz IBGE

As vendas do comércio varejista subiram 0,7% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, segundo divulgou nesta quinta-feira, 15, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções (0,4% a 1,3%), e levemente abaixo da mediana de 0,80%.

Na comparação com agosto do ano passado, as vendas do varejo aumentaram 4,7%. Neste confronto, as expectativas variavam de 3,50% a 5,90%, com mediana de 5,00%. No ano, as vendas do setor acumulam alta de 4,7% e em 12 meses, de +5,4%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Varejo ampliado

As vendas do comércio varejista ampliado, que incluem as atividades de veículos, motos e peças e de material de construção, registraram alta de 3,3% em agosto ante julho e aumento de 5,5% em agosto deste ano na comparação com agosto do ano passado, informou o IBGE.

O resultado das vendas de veículos, motos e peças passou de uma queda de 11,5% apurada em julho ante junho para um aumento de 2,5% em agosto ante julho, enquanto o material de construção aceleraram a alta de 0,1% para 1,1%, no mesmo período.

Nos dados comparativos a igual mês do ano passado, as vendas de veículos reverteram uma queda de 5,0% em julho de 2009 ante julho de 2008 para uma alta de 9,4% em agosto deste ano ante mesmo mês do ano passado, enquanto o segmento de material de construção continuou registrando resultado negativo, passando de -12,5% em julho para -6,9% em agosto, na mesma base de comparação.

Vendas sobem em 5 atividades

Das 10 atividades do varejo pesquisadas pelo IBGE, cinco registraram crescimento nas vendas em agosto ante julho. São elas: hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,4%); móveis e eletrodomésticos (0,6%); artigos farmacêuticos, medicamentos e perfumaria (0,8%); veículos, motos e peças (2,5%) e material de construção (1,1%). Na comparação com o mês anterior, foram apuradas quedas em: combustíveis e lubrificantes (-0,7%); tecidos, vestuário e calçados (-2,0%); equipamentos de escritório e informática (-4,9%); livros, jornais, revistas e papelaria (-0,8%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,7%).

Comparativamente a agosto do ano passado, apenas as atividades de combustíveis e lubrificantes (-5,1%); tecidos, vestuário e calçados (-5,8%); e material de construção (-6,9%) registraram queda. Houve aumento nas vendas, nessa base de comparação, em hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (8,5%); móveis e eletrodomésticos (0,6%); artigos farmacêuticos, medicamentos e perfumaria (14,9%); equipamentos de escritório e informática (0,1%); livros, jornais, revistas e papelaria (11,1%); outros artigos de uso pessoal e doméstico (7,3%) e veículos, motos e peças (9,4%).

Média móvel

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista registrou alta de 0,96% no trimestre encerrado em agosto ante o terminado em julho, segundo o IBGE. O resultado de agosto mostra uma aceleração em relação aos índices de média móvel apurados em julho (0,89%) e junho (0,67%).