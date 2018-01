Vendas do varejo crescem 1,2% em dezembro nos EUA As fortes vendas de veículos impulsionaram o desempenho geral do varejo em dezembro nos Estados Unidos e atenuaram o fraco desempenho das lojas departamentais e de desconto na temporada pré-Natal. O Departamento do Comércio informou que as vendas cresceram 1,2% em dezembro, após uma alta revisada de 0,9% em novembro. Anteriormente, o departamento havia anunciado aumento de 0,4% das vendas em novembro. Mas sem o movimento das concessionárias de automóveis, as vendas do varejo teriam ficado inalteradas em dezembro. Enquanto o dado das vendas gerais confirmou os prognósticos, o movimento excluindo automóveis ficou abaixo das expectativas de aumento de 0,3%. As vendas de automóveis cresceram 5% em dezembro, o que correspondeu ao maior aumento desde outubro de 2001, quando as concessionárias alavancaram as vendas com promoções de financiamento a taxas de juro zero, em resposta à queda do movimento provocada pelo impacto dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. As informações são da Dow Jones.