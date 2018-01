Vendas do varejo crescem 8,5% em janeiro As vendas do comércio varejista cresceram 8,5% em janeiro ante o mesmo mês do ano passado, segundo divulgado nesta quinta-feira, 15, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio um pouco acima das previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado, entre 3,5% e 8,3% e acima da mediana, de 6,5%. Na comparação com dezembro, as vendas do varejo subiram 1,8%, dentro do intervalo das estimativas (0% a 2,5%) e superior à mediana, de 0,75%. Em 12 meses, as vendas do varejo acumulam alta de 6,3% até janeiro. O segmento de móveis e eletrodomésticos foi o destaque entre as atividades do varejo investigadas pelo IBGE em janeiro, e apresentou crescimento nas vendas de 24,1% ante janeiro de 2006. Ainda nessa base de comparação, houve aumento nas vendas de todas as atividades pesquisadas. O segmento de maior peso (30% no total da pesquisa), de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo registrou expansão de 4,9%. As demais variações apuradas foram: combustíveis e lubrificantes (2,5%), tecidos, vestuário e calçados (6,5%), artigos farmacêuticos, ortopédicos e de perfumaria (4,9%), equipamentos e materiais para informática e comunicação (13,1%), livros, jornais, revistas e papelaria (6,7%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (16,4%), veículos, motos, partes e peças (14,3%) e material de construção (8%).