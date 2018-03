Vendas do varejo crescem 9,89% em abril ante 2003 As vendas do varejo cresceram 9,89% em abril ante igual mês do ano passado, segundo divulgou esta manhã o IBGE. Para essa pesquisa, não há dado comparativo a mês anterior. No ano, o comércio acumulou, de janeiro a abril, alta nas vendas de 8,01%. No acumulado de 12 meses até abril, houve aumento de 0,42%, o primeiro resultado positivo nesse indicador desde o início da série histórica da pesquisa, em dezembro de 2001. De acordo com o IBGE, em abril o volume de vendas cresceu em 24 das 27 unidades da federação ante abril do ano passado. A receita nominal cresceu 9,17% em abril na comparação com igual mês de 2003 e aumentou 9,61% no acumulado do ano e 11,59% em 12 meses.