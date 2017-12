Vendas do varejo na Alemanha crescem 0,8% O comércio varejista da Alemanha registrou uma recuperação das vendas em abril, após a profunda queda de março, de acordo com dados ainda preliminares do Escritório Federal de Estatísticas. As vendas aumentaram 0,8%, em termos reais, em abril, na comparação com igual mês do ano passado, contrastando com o declínio de 4% registrado em março. Na comparação com mês-a-mês, as vendas do varejo subiram 1,7%. Em março, as vendas tinham recuado, no mês, 3%. O escritório de estatísticas ressaltou que o feriado da Páscoa caiu no mês de abril deste ano, enquanto foi celebrada em março em 2002. Os dados sobre o desempenho do varejo ficaram acima das expectativas. Os economistas previam que as vendas aumentassem 1% no mês e caíssem 1% na comparação anualizada.