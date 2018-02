Vendas do varejo na internet caem 2% nos EUA

De acordo com a comScore, as vendas caíram 1% no segundo trimestre, ficaram estáveis no primeiro trimestre e recuaram 3% no quarto trimestre de 2008. Até dois anos atrás, o comércio eletrônico do varejo registrava crescimento anual de 23%.

Segundo o presidente da comScore, Gian Fulgoni, as vendas na internet não estão imunes aos efeitos da crise, mas a expectativa é de crescimento para o quarto trimestre. Os dados da agência mostraram ainda que, no terceiro trimestre, 42% das vendas isentaram os clientes de custos com frete, em comparação a 43% no trimestre anterior e a 31% no início de 2008. Fulgoni disse que os varejistas que não oferecerem esse tipo de desconto na temporada de compras do Natal "podem sofrer uma desvantagem significativa". As informações são da Dow Jones.