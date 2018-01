Vendas do varejo têm ligeira alta em outubro As vendas do comércio varejista registraram crescimento de 0,06% em outubro na comparação com setembro, informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento reverte a queda de 0,19% registrada em setembro sobre agosto. Na comparação com outubro do ano passado, as vendas cresceram 3,74%. No ano, alta nas vendas acumula 4,82%. Os principais impactos positivos em outubro em relação com setembro foram os hipermercados, supermercados, alimentos e bebidas (1,43%), móveis e eletrodomésticos (11,94%), tecidos, vestuário e calçados (9,18%) e equipamentos de informática (69,85%). Foram registradas quedas em combustíveis e lubrificantes (-9,08%), veículos e motos (-0,87%) e material de construção (-6,39%). Os dados confirmam a desaceleração do crédito e "um certo grau de satisfação da demanda" em relação a bens duráveis, segundo avalia Reinaldo Pereira, da coordenação de serviços e comércio do IBGE. Segundo ele, os dados de móveis e eletrodomésticos (-0,44% ante setembro) confirmam que o crédito "existe, mas já cresce menos". Ele observou ainda que a continuidade do processo de perda de ritmo do crescimento das vendas do varejo ante igual mês do ano anterior também reflete a desaceleração do crédito, além de uma "situação de menor atividade" da economia. Segundo Pereira, isso se justifica pela elevada base de comparação do ano passado, o crédito que já esbarra no limite de endividamento dos consumidores e, ainda, as menores variações no crescimento do rendimento médio real dos trabalhadores. Efeito da renda A renda tem influência direta no desempenho de hiper e supermercados, o segmento de maior peso na pesquisa que continua registrando aumentos, mas em menor magnitude. Segundo Pereira, já está claro que o varejo não alcançará em 2005 um crescimento sequer próximo dos 9,25% acumulado no ano passado. De janeiro a outubro, o aumento acumulado foi de 4,82%.