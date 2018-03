Vendas do Wal-Mart crescem 9,2% A maior varejista do mundo, a Wal-Mart Stores Inc., anunciou que as vendas de mesmas lojas (abertas há mais de um ano) subiram 2,6% em fevereiro de 2003, em linha com a expectativa dos analistas e com a previsão da própria companhia de que as vendas atingiriam um crescimento entre 2% e 4%. As vendas de mesmas lojas da divisão Wal-Mart cresceram 2,6% em fevereiro, enquanto as da divisão Sam´s Club aumentaram 2,4%. Nas quatro semanas encerradas em 28 de fevereiro de 2003, as vendas totais da companhia registram uma alta de 9,2% para aproximadamente US$ 18,8 bilhões, em relação aos US$ 17,21 bilhões em igual período do ano passado. As vendas totais da divisão Wal-Mart verificaram um crescimento de 9,6% em fevereiro para US$ 12,17 bilhões, de US$ 11,11 bilhões em 2002. Na divisão Sam´s Club, as vendas totais subiram 8,1% para US$ 2,43 bilhões, de US$ 2,24 bilhões em 2002. Na divisão internacional da Wal-Mart, as vendas aumentaram 13,3% para US$ 3,16 bilhões, de US$ 2,78 bilhões em 2002.