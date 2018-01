Vendas dos supermercados aumentam 6,62% em janeiro As vendas reais dos supermercados brasileiros registraram alta de 6,62% em janeiro deste ano na comparação com o mesmo mês de 2006, segundo os dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). De acordo com a entidade, a retomada do faturamento deve-se em parte à ligeira recuperação dos preços de produtos alimentícios. Em janeiro, a cesta de 35 produtos pesquisada pela Abras apresentou elevação de 1,26%. A entidade apontou que a comparação com o mês de janeiro de 2006 é fraca, já que o setor, naquele período, registrou um recuo nas vendas reais de 2,16% em relação a janeiro de 2005. A Abras também ressaltou que a elevação do faturamento em janeiro é explicada pelo aumento no volume de vendas. Apesar de ainda não possuir esse dado de crescimento de volume de vendas de janeiro fechado, avalia que o item manteve o mesmo patamar de expansão registrado ano passado, de 5,3%. Em relação a dezembro, as vendas reais do setor supermercadista tiveram baixa de 25,44%. A Abras explica que a variação é normal devido ao mês de dezembro ser o mais representativo de vendas para o setor, por conta das festas de final de ano. Em valores nominais, as vendas do setor tiveram queda de 25,11% em relação a dezembro e crescimento de 9,81% na comparação com janeiro de 2006.