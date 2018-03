Vendas dos supermercados dão sinais de recuperação As vendas dos supermercados registraram em maio um aumento de 0,90% em relação ao mesmo mês do ano passado, mas na comparação com abril o faturamento caiu 4,66% por causa da Páscoa, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Nos cinco primeiros meses do ano, o setor acumula uma perda de 0,89% sobre o mesmo período de 2003. Apesar do resultado negativo do ano, maio foi o segundo mês consecutivo de melhora nas vendas. A variação positiva das vendas em maior na comparação com 2003, segundo a Abras, está associada ao maior número de finais de semana e à base de comparação, pois o ano passado registrou baixos volumes de vendas.