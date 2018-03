Vendas dos supermercados sobem 40% em São Paulo O segmento dos supermercados foi o setor do comércio da região metropolitana de São Paulo que apresentou o maior crescimento de vendas no fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. A alta no faturamento chegou a 40,67%, sendo que em janeiro também já tinha registrado um avanço de 32% sobre o mesmo período de 2002. Na comparação de fevereiro com janeiro deste ano houve uma alta de 3,70%. Os resultados estão associados aos altos juros e a renda reprimida, que desestimulam o consumo de bens duráveis e semi-duráveis, forçando a compra dos não-duráveis. Estes são os últimos a serem cortados do orçamento doméstico, por serem de primeira necessidade (alimentos e produtos de limpeza e higiene). Os dados, apurados por pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), mostram ainda que as lojas de departamentos perderam 10,51% do faturamento, resultado associado mais uma vez ao desempenho dos bens duráveis. Em janeiro, este segmento já tinha amargado queda de 19,5%. Os números estão refletindo ainda a alta dos preços no varejo ocorrida nos últimos 12 meses. Embora a inflação já tenha sido descontada dos resultados, tendo como base o IPCA, eles ainda embutem uma parte dos aumentos, uma vez que a inflação no varejo foi maior do que a inflação ao consumidor. Além disso, os resultados foram influenciados pelo efeito calendário: fevereiro deste ano teve um número maior de dias úteis, pois o carnaval, ao contrário do ano passado, caiu em março. Na média de todos segmentos pesquisados, o faturamento do comércio cresceu 15,57% em fevereiro.