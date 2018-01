Vendas e locações de imóveis usados caem em novembro As vendas e locações de imóveis usados apresentaram queda na capital paulista em novembro ante outubro. De acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 20, pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP), as vendas recuaram 1,93% e o número de novos contratos de aluguel caiu 2,74%. No mês passado, as imobiliárias pesquisadas pelo Creci-SP venderam 226 casas e apartamentos usados, sendo que a preferência foi para os apartamentos, com 62% dos negócios fechados. A maioria dos imóveis vendidos situou-se na faixa de valor de até R$ 100 mil - 60% dos negócios fechados estavam nesse bloco. O levantamento, feito com 472 imobiliárias da cidade de São Paulo, também apurou 23 ocorrências de alta nos preços médios dos imóveis usados e 14 de baixa. Segundo o Creci-SP, apartamentos de padrão standard, com até sete anos de construção, situados na Zona D (onde estão bairros, como Liberdade e Vila Carrão), foram os que apresentaram maiores altas de preço. O valor médio do metro quadrado nesses casos passou de R$ 1.003,46 em outubro para R$ 1.111,11 em novembro. A queda mais expressiva foi registrada na Zona E: as casas de padrão standard com até 7 anos de construção tiveram o preço médio do metro quadrado reduzido em 9,49%. O valor passou de R$ 999,11 para R$ 904,25 no período. Locação Quanto à locação de imóveis usados, o Creci-SP constatou que foram alugados em novembro 1.043 casas e apartamentos, a maioria (65,44%) na faixa de até R$ 600,00. Entre os imóveis cujos valores efetivos de locação foram informados pelas imobiliárias consultadas, a pesquisa registrou 24 ocorrências de alta e 19 de baixa. O aluguel que mais subiu foi o das casas de três dormitórios, situadas na Zona B, onde estão agrupados bairros, como Aclimação e Moema. Neste local, o valor médio do aluguel passou de R$ 1.321,43 para R$ 1.376,92 no período, o que representou alta de 4,2%. A maior baixa no valor médio da locação foi de 4,93%, envolvendo as casas de quatro dormitórios situadas na Zona E, onde estão bairros, como Itaquera e Pirituba. Esses imóveis eram alugados, em média, por R$ 862,50 em outubro, com valor reduzido para R$ 820,00 em novembro. De acordo com o Creci-SP, as devoluções de chaves por parte de inquilinos que desistiram dos contratos em vigor aumentaram 17,45% entre outubro e novembro. Quanto à inadimplência, houve aumento de 0,56%. As ações locatícias ajuizadas nos fóruns da capital, em novembro, cresceram 1,83% no mês passado ante outubro. As ações de despejo por falta de pagamento aumentaram 2,94% e as consignatórias, 33%, no mesmo período. Houve ainda redução de 36,96% no número de ações renovatórias e de 1,8% nas ações ordinárias. Classe média O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP), José Augusto Viana Neto, analisou nesta quarta-feira que o mercado de imóveis usados para locação e venda mais perdeu do que ganhou em 2006. No dia em que foi divulgada pesquisa que apontou queda, em novembro, na quantidade de imóveis locados e vendidos, ele destacou, em comunicado à imprensa, que a instabilidade neste segmento tem relação direta com a situação econômica do segmento social com maior poder de compra: a classe média. "Faltando um mês para terminar, 2006 sairá de cena como um ano em que esses dois mercados (de venda e locação) mais perderam do que ganharam", disse Viana Neto. "O retrocesso que vive a classe média, que agora ganha destaque na mídia, os corretores de imóveis testemunham há muito tempo, e o IBGE traduz em números. É a classe média que faz girar a roda do mercado imobiliário, mas como ela quase não tem poupança nem consegue obter financiamento de 100% dos imóveis, a roda trava e deixa de girar na velocidade do crescimento desejado, porque a venda fica dependendo, majoritariamente, da capacidade de quem pode pagar à vista ou suportar pagar pelo crédito bancário caro e limitado", explicou. Até novembro, segundo a pesquisa do Creci-SP, o segmento de locação teve seis meses de baixa e cinco meses de alta na contratação de novos aluguéis. No que se refere à venda de casas e apartamentos usados, foram sete meses de resultados negativos e apenas quatro de positivos. "A estabilidade, ao menos para a comercialização de usados, só virá com oferta regular de financiamentos bancários e com o mínimo de exigência de poupança do comprador, ou, para que haja crescimento de fato, com 100% de financiamento", enfatizou Viana Neto. O Creci-SP informou que seus levantamentos sempre situam o porcentual de imóveis vendidos à vista na faixa de 61% dos negócios fechados a cada mês, ficando os financiamentos bancários com 30% e os financiados pelos proprietários em 8% em média. Os consórcios limitam-se à faixa de 1%.