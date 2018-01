Vendas e produção de eletrônicos devem cair pelo 3º ano As vendas de produtos das linhas branca (geladeira e máquinas de lavar) e marrom (DVDs e TVs), devem encerrar 2003 em queda de 4%, terceiro ano consecutivo de retração, informou o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos (Eletros), Paulo Saab. Ainda assim, a projeção da entidade é de que o Natal deste ano seja o melhor dos últimos dois anos. Depois de ter encerrado o primeiro semestre do ano com recuo de 13% nas vendas, na comparação com o mesmo período de 2002, o setor projeta fechar 2003 com queda de 4% em produção e vendas, um resultado que só não é pior por causa do movimento de fim de ano, da tendência de redução dos juros e de uma demanda reprimida há três finais de ano seguidos. A queda em 2003 ocorre na comparação com a queda de 2% em 2002 sobre 2001, que já havia recuado 6% em relação a 2000. "Espero que tenhamos chegado ao momento da reversão desse quadro", afirmou. Por enquanto, as encomendas cresceram nos segmentos de imagem e som, mas ainda precisa melhorar em portáteis e na linha branca.