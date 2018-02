Vendas e produção de veículos atingem recorde em 2007

As vendas e a produção de veículos no Brasil cresceram em 2007 e atingiram nível recorde, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 7, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). As vendas de veículos cresceram 27,8% no ano passado na comparação com 2006. No total, foram comercializadas 2.462.728 unidades. Os números incluem a venda de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. No mesmo período, a produção de veículos aumentou 13,9% - 2.972.822 unidades - e a exportação, 8,7%, totalizando US$ 13,199 bilhões. Entre as razões para o bom desempenho do setor no ano passado, o presidente da Anfavea, Jackson Schneider, citou a expansão do volume de crédito, redução dos juros, o cenário macroeconômico favorável, o aumento da renda e do emprego, que resultaram em maior confiança do consumidor. Veja também: Vendas de automóveis crescem 29,57% em 2007 Só em dezembro, as vendas totalizaram 242.240 unidades - um crescimento de 18,3% ante o mesmo mês de 2006 e 2,2% na comparação com novembro. Já a produção caiu 17,7% em relação a novembro, mas aumentou 17,8% em relação a dezembro de 2006. E as vendas externas do setor cresceram 4,6% em dezembro sobre novembro, totalizando US$ 1,223 bilhão. Em relação a igual mês de 2006, as exportações evoluíram 12,2%. No final da semana passada, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou seus dados consolidados de 2007. Para esta instituição, o crescimento do setor foi muito semelhante ao apurado pela Anfavea. As vendas de automóveis cresceram 29,57% em 2007.