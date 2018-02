Vendas e produção de veículos no Brasil atingem recorde em 2007 As vendas e a produção de veículos no Brasil cresceram em 2007 e atingiram nível recorde, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). As vendas cresceram 27,8 por cento no ano, atingindo 2,46 milhões de unidades nacionais e importadas. Em dezembro, as vendas de veículos novos nacionais avançaram 0,6 por cento sobre novembro, para 209,2 mil unidades, e 13,9 por cento contra o mesmo mês do ano anterior. Incluindo os importados, a comercialização subiu 2,2 por cento contra novembro e 18,3 por cento ante dezembro de 2006 para 242,2 mil unidades. A produção no ano passado avançou 13,9 por cento sobre 2006, para 2,97 milhões de unidades. Em dezembro, a produção caiu 17,7 por cento sobre novembro, mas subiu 17,8 por cento sobre igual período do ano anterior, para 223,2 mil unidades. (Reportagem de Vanessa Stelzer)