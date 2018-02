Vendas eletrônicas crescem 25% em 2005 As vendas eletrônicas cresceram 25% em 2005 ante o ano anterior, totalizando R$ 227 bilhões. As informações são de um estudo divulgado nesta terça-feira pela Associação Brasileira de e-Business, realizado com 125 empresas. Na avaliação da associação, existem alguns fatores para que as vendas eletrônicas nas indústrias tenham apresentado elevação, incluindo o aumento da conscientização dos benefícios agregados dos negócios eletrônicos; o crescimento do uso da mobilidade para a tirada de pedidos; e o aumento do incentivo dos distribuidores e dos varejistas para que indústria realize transações online. Os números indicam que as principais indústrias que vendem eletronicamente - em relação ao volume de vendas totais - são a farmacêutica, com 54%; a indústria de veículos e peças, com 41%; e a indústria de alimentação, bebidas e fumo, com 30%. De acordo com o presidente-executivo da associação, Richard Lowenthal, o principal canal utilizado para a realização de pedidos nas empresas, ainda é o telefone, seguido pelo fax, e-mail e somente depois por EDI (troca de dados eletrônicos) e portais. Como principais benefícios gerados pelas vendas eletrônicas, 29% das empresas apontaram a redução de custo de colocação e recebimento dos pedidos e 17%, a possibilidade de obter uma maior visualização de informações de vendas e faturamento. O estudo ainda fez projeções do volume de vendas eletrônicas no País para os próximos anos. De acordo com os números, 2006 deverá ter um crescimento de 45%, e 2007, 32%. Para 2009, a projeção é que o volume de vendas eletrônicas em relação ao total chegue a 69%, alcançando R$ 560,134 bilhões, mais que o dobro em relação a 2005.