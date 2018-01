Vendas em baixa: é hora de pechinchar O aquecimento do comércio para a venda de presentes para o Dia das Crianças não está a todo vapor. Isso significa que, para quem ainda não comprou suas "lembrancinhas", o momento é de pechinchar junto aos lojistas e conseguir um bom desconto. Segundo dados da Serasa - Centralização dos Serviços dos Bancos -, no fim de semana que antecedeu a data comemorativa, as vendas à vista e com cheques pré-datados recuaram 21% e a queda verificada nas vendas a prazo foi de 31,1% em relação ao mesmo período de 2000. No geral, as vendas caíram 24,4% (veja mais informações). No entanto, há que se lembrar daqueles que deixam para comprar os presentes na última hora ou no decorrer desta semana. Hora de pedir descontos e vantagens Segundo a assessoria da Serasa, a retração registrada nas vendas financiadas confirma que o consumidor está mais cauteloso ao assumir novos compromissos. Os juros nas operações de crédito, tanto em bancos quanto em financeiras, estão muito elevados, e isso desestimula o interesse dos consumidores (veja abaixo a tabela com as taxas das principais instituições). Para quem tem dinheiro para pagar à vista, trata-se de um bom momento para solicitar descontos e, para quem vai efetuar a compra a prazo, a recomendação é negociar a melhor forma de pagamento. Vale lembrar que uma boa pesquisa de preços e de condições de financiamento é fundamental para que o consumidor negocie com o comerciante e obtenha vantagens. Outra recomendação é desconfiar de possíveis armadilhas usualmente utilizadas no comércio, principalmente em momentos de vendas desaquecidas. Exemplo disso são as promoções do tipo "três vezes sem juros". Os consumidores podem estar sendo enganados ao comprar parceladamente, pois os juros podem estar incluídos nas prestações. O correto seria o vendedor oferecer um preço à vista, mais barato, e outro para quem dividisse o valor da compra em parcelas. Veja mais informações sobre o Dia da Criança, com dicas sobre presentes e formas para economizar, nos links abaixo.