Vendas em cheque e a prazo devem crescer 6% no Dia da Criança As vendas com pagamento em cheques e a prazo deverão aumentar no País em 6% no Dia da Criança, ante o mesmo período de 2004. A projeção é do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC Brasil), que justificou nesta segunda-feira que o aumento, constatado por meio do volume de análise de crédito dos consumidores, deverá ser causado, principalmente, pela queda dos juros e pela competitividade dos importados, influenciada diretamente pela queda do dólar, em relação ao real. De acordo com o SPC Brasil, a economia nacional está demonstrando atualmente uma situação favorável, apesar da crise política que atingiu o País. Este cenário, somado às negociações do Dia da Criança, deverá ter papel importante no desempenho das vendas de outubro. Em 2004, o volume de consultas à base de dados do SPC Brasil, na primeira dezena do mês, representou quase 40% do total de análises de crédito realizadas naquele período. A empresa de análise de crédito, que não inclui no levantamento as negociações em dinheiro, destacou que os principais produtos comercializados no período serão os brinquedos, itens de confecções, calçados e telefones celulares. Segundo a SPC Brasil, o valor médio das compras dos consumidores deverá ficar entre R$ 30 e R$ 60.