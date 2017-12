Vendas em shoppings crescem 0,78% no 1º trimestre As vendas dos shoppings centers brasileiros apresentaram crescimento real de 0,78% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). De acordo com o levantamento, as empresas que realizaram algum tipo de ação promocional no período tiveram desempenho melhor, assim como aqueles lojistas que investiram na melhoria do layout da loja, treinamento de funcionários e ampliação do crédito. "Este crescimento é reflexo da estagnação da economia como um todo, da manutenção dos níveis de desemprego e da queda do poder aquisitivo da população", avalia o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun. Apesar do resultado morno, a entidade projeta para este ano avanço de 3% no faturamento do setor, que deve totalizar R$ 48,8 bilhões. Geralmente, as vendas no primeiro trimestre são mais fracas do que no restante do ano, por conta da ausência de datas comemorativas fortes e das férias de início de ano. A pesquisa da Alshop foi realizada, principalmente, com lojistas do segmento de vestuário, calçados, eletro e eletroeletrônicos, móveis e alimentação. As redes pesquisadas tinham, em média, 28 lojas, enquanto os pequenos lojistas ouvidos eram proprietários de dois estabelecimentos, em média.