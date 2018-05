Vendas em shoppings cresceram 8%, diz Abrasce As vendas em shoppings tiveram alta de aproximadamente 8% no primeiro semestre de 2013 ante o mesmo período do ano anterior, segundo informou o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Luis Fernando Veiga. O executivo participou nesta terça-feira, 30, de painel no Brasil Retail Week, em São Paulo. A Abrasce divulga seus números oficiais sobre as vendas em shoppings nos próximos dias.