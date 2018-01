Vendas em shoppings de SP crescem 10% no fim de semana As vendas nos shoppings paulistas registraram no fim de semana um crescimento médio de 10% em relação ao final de semana anterior, de acordo com sondagem feita pela Associação dos Lojistas de Shoppings (Alshop). O aquecimento está associado ao pagamento do 13º salário. A entidade considerou que as compras de Natal ainda não começaram, pois se registrou um forte consumo de produtos para uso próprio, dando indicações de que as pessoas podem deixar as compras para a última hora. As chuvas do domingo e a realização do primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro, para a Alshop, atrapalharam o movimento. Algumas lojas pesquisadas pela entidade informaram um desempenho individual melhor, mas isto se deve ao investimento em mídia e ações promocionais no ponto-de-venda. A expectativa é de que neste Natal haja um crescimento de 2% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. No segundo fim de semana de dezembro, o faturamento ficou 1% abaixo do mesmo período de 2001.