Vendas em shoppings devem crescer 30% com 13° As vendas nos shoppings, neste final de semana que antecede ao Natal, deverão crescer entre 30% e 35% sobre o anterior que já registrou incremento de 25%. "Pagamento da segunda parcela do 13º ontem e as compras de última hora irão aquecer os negócios", afirma Nabil Sahyon, presidente Associação dos Lojistas de Shopping Centers (Alshop). Sobre o mesmo período de 2001 a estimativa é de as vendas fecharem com aumento real de 2%. Juros elevados e queda do poder aquisitivo foram os fatores citados por Sahyon para explicar esse crescimento tímido "O consumidor está mais cauteloso e prefere comprar produtos de menor valor agregado", conta. Pesquisa realizada pela Alshop aponta que o gasto médio nos shoppings centers populares, nesta época do ano, oscila entre R$ 15,00 e R$ 20,00. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstra que o consumo das famílias que representam 60% do Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,74% nos primeiros nove meses de 2002 sobre igual período do ano passado. Por conta desse cenário a maior parte dos brasileiros irá presentear com produtos de baixo valor agregado como CDs, bijuterias, camisetas e brinquedos que não sejam de grife, segundo dados do Alshop . Classes Nos shoppings que atendem as classes A/B o perfil de compras muda mas não chega a ter uma diferença muito significativa. O levantamento da entidade mostra que nesses pontos de vendas o consumidor gasta entre R$ 50,00 e R$ 70,00 para presentear neste Natal e as compras estão distribuídas em dois segmentos distintos. "As vendas estão concentradas nas lojas de brinquedos e vestuário, principalmente, feminino", completa o presidente da entidade. Segundo ele, cerca de 28% das compras são feitas na área de brinquedos e 30% no setor de vestuário. A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) apurou que a maioria dos paulistanos (67%) não deve desembolsar mais que R$ 60 com a compra do presente neste Natal. A federação ouviu 900 consumidores da região metropolitana de São Paulo ap enas 12% pretendem gastar entre R$ 60 e R$ 80 sendo que 22%, acima deste valor. Ainda segundo os dados, 26% das pessoas não têm intenção de dar presentes neste Natal contra 72% que manisfetaram o desejo de compra. Entre os que estão dispostos gastar 5 7,9% pensam em comprar bens duráveis, com destaque para brinquedos (43,9%) e CDs (23,8%). Outros 42,08% devem escolher os semiduráveis, principalmente roupas e perfumes/cosméticos. O movimento nas 63 mil lojas dos 542 shoppings de todo país começou a intensificar a partir da segunda quinzena, indicando corrida de última hora às compras. Sahyon informa que em meses normais a frequência nos shoppings alcança 110 milhões de pessoas/mê s e , em dezembro passou para 150 mil milhões. "As visitas às lojas dos shoppings têm crescido entre 10% e 12% nos últimos cinco anos e deverá chegar a 15% no próximo. Em janeiro 120 milhões de compradores deverão passar pelos shoppings brasileiros", diz. Receita A estimativa de Sahyon é que o faturamento do setor atinja R$ 41,6 bilhões em 2002, acréscimo real de 2% sobre a receita do ano passado. Segundo ele, no próximo ano serão abertos mais 35 shoppings em todo Brasil e cerca de 20% serão instaladas erm São Paulo.