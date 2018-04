Vendas em SP crescem em abril As vendas do comércio no mês de abril registraram crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o balanço da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O número maior de dias úteis justifica esse aumento, segundo a entidade. O número de consultas aos sistemas de proteção ao crédito registraram alta de 4,4% no caso do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) e de 14,6% no UseCheque. Este último indica o comportamento das vendas à vista, enquanto o SCPC serve como referência para as compras de maior valor, feitas por crediário. Embora o saldo do mês tenha sido positivo, as consultas diárias aos dois sistemas foram menores em comparação com abril do ano passado e mesmo com relação a março. A inadimplência líquida (registros de carnês não pagos menos o número de registros negociados e pagos) ficou estável. O total de protestos subiu 9,2% em relação com abril do ano passado, mas o número de registros cancelados cresceu 21,9%. A entidade destaca ainda o crescimento das insolvências no mês. Foram requeridas 587 falências, 26,8% a mais do que no ano passado. As falências decretadas somaram 90, uma alta de 5,9% sobre o mesmo mês de 2001. O dado, segundo a associação, ainda não é preocupante, mas a evolução desses indicadores deve ser observada nos próximos meses para avaliar se é uma tendência ou é apenas um crescimento pontual.