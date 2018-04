Vendas em supermercados caem na Argentina O setor de construção caiu 39,6% em julho, comparado com o mesmo mês do ano passado, conforme índices do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec). De janeiro até julho, o setor acumula uma queda de 38,3%. Outro indicador negativo para a Argentina diz respeito às vendas nos supermercados, que sofreram uma baixa de 27,7% no último mês. Segundo o Indec, os preços dos produtos subiram 69% em comparação com julho de 2001. Somente no primeiro semestre, o Indec registrou um aumento de 34,6%. A queda do comércio dos shopping centers foi de 27,3%. Leia o especial