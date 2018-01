Vendas em supermercados caíram 1,39% em setembro As vendas reais do setor supermercadista registraram queda de 1,39% em setembro frente ao mesmo período de 2004, segundo balanço divulgado hoje pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). No comparativo com agosto deste ano, as vendas reais diminuíram 2,84%. No acumulado de janeiro a setembro de 2005, o resultado é positivo em 2,18%. Em valores nominais, as vendas do segmento tiveram aumento de 4,56% em setembro sobre o mesmo intervalo do ano passado; queda de 2,50% em relação a agosto e crescimento de 9,43% no acumulado em nove meses.