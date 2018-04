Vendas em supermercados sobem 4,83% em junho

Segundo a Abras, o efeito calendário contribuiu para a queda das vendas na comparação mensal, já que maio contou com 31 dias e cinco finais de semana, enquanto junho teve apenas 30 dias, além de um final de semana a menos. De acordo com a entidade, as vendas nos supermercados no primeiro semestre deste ano continuam em um patamar elevado, principalmente considerando o cenário econômico ainda de recuperação. No período, os brasileiros mantiveram como prioridade as compras de alimentos, ressalta a Abras.

O valor da cesta de 35 produtos considerados, pela entidade, de largo consumo registrou aumento de 0,37% em junho na comparação com maio, e atingiu o valor de R$ 265,57. Já em relação a junho de 2008, a alta foi de 4,71%. Os produtos da cesta que registraram as maiores altas em relação a maio foram: leite longa vida (12,43%), queijo mussarela (6,62%) e queijo prato (6,00%). As maiores quedas foram: batata (-8,56%), carne de dianteiro (-3,49%) e farinha de trigo (-2,89%).

Crescimento

A Abras também revisou hoje, de 2,5% para 4,5%, a projeção para o crescimento real (descontada a inflação) das vendas dos supermercados em 2009. A entidade destacou que os indicadores macroeconômicos têm melhorado no País, o que justifica a alta. "Isso nos deixa otimistas para revisar para cima a expectativa de vendas para o setor em 2009, principalmente porque o cenário econômico melhorou consideravelmente."

A estimativa inicial da Abras havia sido anunciada em janeiro, quando a entidade temia o aumento da taxa de desemprego e a desaceleração do consumo e da massa salarial. Em maio, no entanto, diante do resultado acumulado do primeiro quadrimestre apontar alta de 5,7%, a Abras admitiu que a projeção poderia ser revisada. A justificativa é a manutenção do rendimento médio dos trabalhadores, o maior consumo das famílias nos lares e o processo de estabilização dos preços.

A única ressalva da Abras com relação ao desempenho das vendas dos supermercados em 2009 é o fato de que o segundo semestre, tradicionalmente melhor do que o primeiro, terá como comparação uma base mais forte.

Algumas redes de supermercados também apresentaram resultados positivos no primeiro semestre. O faturamento bruto do Carrefour no Brasil subiu 14,3% na comparação com o mesmo intervalo de 2008. No período, as vendas brutas do Grupo Pão de Açúcar cresceram 10,7%, atingindo R$ 10,9 milhões.

No ano passado, o crescimento do faturamento real nos supermercados foi de 8,98%, o melhor em 10 anos. Em 2007, o indicador apontou alta de 5,92%.