Vendas em supermercados sobem 6,68% em setembro As vendas do setor de supermercados registraram um crescimento de 6,68% em setembro, em relação ao mesmo mês do ano passado, e uma queda de 1,87% sobre agosto deste ano. Os dados, já deflacionados, foram divulgados hoje pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o setor registra um crescimento de 1,77%. O avanço na comparação com 2003, segundo a entidade, deve-se à base de comparação e também à estabilidade da economia, com o controle da inflação, a melhora do poder aquisitivo e a redução do desemprego. Já a retração frente a agosto deve-se ao menor número de dias úteis de setembro. Em valores nominais, os supermercados registraram uma queda de 1,54% em setembro frente ao mês anterior, e alta de 13,83% na comparação com setembro de 2003. No acumulado do ano, o avanço é de 8,30%.