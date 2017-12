Vendas em supermercados sobem 7,31% em outubro As vendas no setor de supermercados brasileiro cresceram, em valores reais 7,31% em outubro em relação a setembro e 6,64% em relação a outubro do ano passado, informou a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). No acumulado do ano, o crescimento foi de 2,26%. Em valores nominais, sem descontar a inflação, os percentuais foram, respectivamente, de 7,78%, 13,96% e 8,88%.