Vendas globais do Carrefour avançam 1,1% no 3º trimestre; no Brasil, crescem 25%

PARIS - O grupo varejista francês Carrefour divulgou nesta quarta-feira, 19, que suas vendas globais tiveram crescimento anual de 1,1% no terceiro trimestre, a 21,78 bilhões de euros (US$ 23,91 bilhões). O resultado, que foi atribuído a um forte desempenho na América Latina, veio praticamente em linha com a expectativa dos analistas, que previam vendas de 21,7 bilhões de euros.

As vendas comparáveis, que excluem efeitos sazonais e cambiais e vendas de gasolina, avançaram 3,1% na mesma comparação.

A América Latina foi destaque nas vendas internacionais, que aumentaram 3% no terceiro trimestre ante igual período do ano passado. Apenas no Brasil, que atravessa uma recessão, as vendas saltaram 25%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na França, por outro lado, as vendas tiveram queda anual de 0,9% no último trimestre, a 10,17 bilhões de euros. O mercado francês responde por quase metade dos negócios do Carrefour.

Na Ásia, as vendas também decepcionaram e caíram 6,9% no terceiro trimestre, período em que o Carrefour deu continuidade à reestruturação de suas operações na China.