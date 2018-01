Vendas globais do McDonald´s crescem 6,4% em julho A rede gigante de fast-food McDonald´s informou nesta segunda-feira que suas vendas globais cresceram 6,4% em julho, ante igual período do ano anterior, nas lojas abertas há mais de um ano. Segundo a cadeia norte-americana, houve evolução das vendas comparáveis em todos os segmentos de negócio, pela oitava vez em nove meses. Nos Estados Unidos, as vendas no critério ?mesmas lojas avançaram 7,8% em julho, em relação ao mesmo mês de 2003, afirmou a companhia. Na Europa, o crescimento foi de 2,1% em julho, e de 3,7% nos primeiros seis meses do ano. Considerando todas as lojas do McDonald´s, as vendas saltaram 10,6% no período. "Apesar de estar animado com o progresso na Europa até o momento, tenho expectativas maiores para a região, que é fundamental para nosso negócio", afirmou em comunicado o executivo-chefe da rede, Charlie Bell. A rede de lanchonetes atribuiu a boa performance de julho ao seu programa "Plan to Win" (planejar para vencer), em que enfatiza uma alimentação mais saborosa, serviços aperfeiçoados e um menu aprimorado. No ano passado, a companhia já havia incluído produtos com apelo feminino e itens mais saudáveis. Na Ásia, Oriente Médio e África, as vendas aumentaram 8,3%, puxadas pela performance fortalecida na Austrália, Japão e Hong Kong. No mês passado, o McDonald´s registrou um crescimento de 25% em seu lucro, que totalizou US$ 590,7 milhões, influenciado principalmente por novos itens do menu. As informações são da agência Dow Jones.