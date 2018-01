Vendas industriais crescem pelo 3º mês As vendas industriais em maio cresceram 1,76% em relação ao mês anterior. É o terceiro mês consecutivo em que as vendas cresceram, segundo a Confederação Nacional da Indústria. A utilização da capacidade instalada atingiu 82,5% em maio. No mês de abril, estava em 81,2%. As horas trabalhadas, segundo a pesquisa, aumentaram 0,05% em maio, em relação a abril, enquanto os salários registraram um pequeno crescimento de 0,13%. O coordenador da CNI, Flávio Castelo Branco, informou que a utilização da capacidade instalada da indústria em maio, que atingiu 82,5%, é a maior já alcançada desde o início da série histórica do levantamento, em 1992. Ele destacou que este aumento reflete a necessidade da ampliar os investimentos. "Nunca a indústria trabalhou com a capacidade instalada tão alta", disse. Esse indicador, segundo eleo, tem tido um aproveitamento médio acima dos 80% nos cinco primeiros meses desse ano. "Os dados ligados à produção não deixam dúvidas acerca da trajetória robusta de crescimento da atividade industrial", diz a CNI. A CNI revisou de 3,5% para 4% a projeção de crescimento do PIB para este ano. Em relação ao crescimento da indústria este ano, as projeções também foram elevadas do intervalo de 4% a 4,5% para 4,8%.