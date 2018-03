Vendas líquidas do Pão de Açúcar sobem 26,3% O Pão de Açúcar anunciou hoje que suas vendas líquidas totalizaram R$ 840,3 milhões em fevereiro passado, com aumento de 26,3% frente ao mesmo período de 2002. A receita bruta somou R$ 990,2 milhões. Os dados são consolidados, não auditados. No conceito "mesmas lojas", que considera as unidades existentes no ano passado e que mantiveram a marca, as vendas líquidas do Pão de Açúcar aumentaram 12,5% em fevereiro passado frente ao mesmo intervalo de 2002. Segundo a companhia, todos os formatos de lojas, com exceção do Extra Eletro, tiveram crescimentos de dois dígitos. "Vale lembrar que em 2003 o Carnaval ocorreu nos primeiros dias de março, enquanto que em 2002 foi comemorado na segunda semana de fevereiro, tornando o calendár io deste ano levemente desfavorável", disse a empresa. "A tendência entre alimentos e não alimentos permaneceu inalterada em relação aos meses anteriores, com os produtos alimentícios apresentando uma performance bastante superior - respectivamente 15,0% e 2,6%."