Vendas na Black Friday deste ano chegam a R$ 1,6 bi

Mais do que em anos anteriores, o consumidor aproveitou a Black Friday, a megaliquidação que ocorreu na última sexta-feira, para antecipar as compras de Natal. Duas pesquisas do comércio online mostram que as vendas deste ano superaram as realizadas no evento de 2014 e mais de 1,5 milhão de consumidores foram às compras.

Nas contas da ClearSale, em parceria com o BuscaDescontos, organizador da Blackfriday.com.br, o faturamento das lojas online com a data atingiu R$ 1,5 bilhão, com crescimento de 76% em relação a 2014, quando a receita foi de R$ 872 milhões. A pesquisa do E-bit/Buscapé mostra que o volume de negócios foi recorde e atingiu R$ 1,6 bilhão, com avanço de 38% ante o ano anterior. Os dois levantamentos mostram que o valor médio da compra foi entre 11% e 18% maior na comparação com 2014.

Segundo Juliano Motta, diretor geral da BlackFriday.com.br, apesar do cenário econômico instável, o consumidor aproveitou para economizar e antecipar as compras de Natal no comércio online.

As duas pesquisas mostram que eletrodomésticos (17,2%) lideraram a lista de pedidos do comércio online, seguidos por celulares (16,6%) e eletrônicos (9,2%). Em faturamento, os celulares e eletrodomésticos, com 22% cada, responderam pela maior fatia de vendas.

Loja. No comércio tradicional, a promoção também surpreendeu. Na 405 lojas da Marisa, especializada em artigos de vestuário, mais de 7,9 milhões de pessoas circularam pelos pontos de venda entre sexta-feira e o início da tarde de ontem. “Foi uma grata surpresa”, diz Marcio Goldfarb, diretor presidente da rede varejista.

Foram vendidas na promoção 2,5 milhões de peças. Nas lojas físicas da Marisa, o aumento de vendas foi de 55% e no e-commerce de 59% em relação ao evento de 2014. Na avaliação de Goldfarb, os descontos de 50% e as condições facilitadas para quem possui cartão da rede impulsionaram as vendas.

A megaliquidação segue nas lojas online hoje, batizada de Cyber Monday Brasil. Motta explica que participam dessa promoção apenas as lojas online por meio de aplicativos de celular. Entre os participantes estão o Kanui, site de material esportivo, e o Magazine Luiza.