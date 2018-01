Vendas na Black Friday sobem 11% em relação a 2015, segundo pesquisa da Serasa

SÃO PAULO - As vendas na Black Friday este ano no Brasil subiram 11% em relação a 2015, segundo pesquisa da Serasa Experian. Foi considerado o dia da promoção em si e o fim de semana subsequente (de 25 a 27 de novembro). Em 2015, o crescimento anual havia sido de 9%.

Para os economistas da Serasa, o crescimento nas vendas da Black Friday em 2016 revela que esta data está ganhando relevância dentre outras comemorações importantes do movimento varejista nacional. "Contudo, é importante ressaltar que um movimento mais forte na Black Friday tende a antecipar e, provavelmente, levar a um enfraquecimento das vendas de Natal", aponta o relatório.

Este mês, levantamento realizado pela plataforma AondeConvem revelou que os usuários estão aproveitando as promoções lançadas no período da Black Friday para adiantar as compras de Natal, que costumam pesar e acumular débitos no orçamento de dezembro. O site fez uma pesquisa online com 10.400 participantes e mostrou que 73% fazem essa antecipação de compra. Os principais objetos de desejo são dispositivos eletrônicos (23,9%), seguidos de roupas (19,4%) e eletrodomésticos (17,3%).