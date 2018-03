Vendas na China já superam 12 milhões de automóveis

A produção e venda de automóveis na China superou 12 milhões de veículos, segundo dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis publicados nesta segunda-feira, 7.

Esta associação prevê que, no fechamento do ano, os dois indicadores, produção e vendas, terão superado os 13 milhões de unidades, respectivamente, no fechamento do ano.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em novembro, as vendas da China representaram um quarto do total global do setor, a maior proporção jamais atingida pelo emergente

país asiático, devido a que os fabricantes reforçaram suas campanhas de promoção internas perante a queda das vendas no resto do mundo.

Segundo dados do setor, só em novembro as vendas de automóveis aumentaram na China 93% anualizado, frente a 6,7% na Europa Ocidental, 5% na América Latina, e 2,7% nos Estados Unidos.

A China conseguiu amortecer o impacto da crise no último ano devido a um agressivo pacote de investimento estatal iniciado em novembro do ano passado no valor de meio trilhão de dólares destinado à construção de infraestruturas e a estimular o consumo.