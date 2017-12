Vendas na indústria crescem 5,11% e empregos, 0,17% As vendas reais (descontada a inflação) da indústria em outubro foram 5,11% superiores às de setembro, mas menores em 3,16% que as de outubro do ano passado, informou hoje a Confederação Nacional da Indústria. No acumulado do ano, as vendas reais da indústria estão 0,78% menores do que nos primeiros dez meses de 2002. Considerando o ajuste sazonal, as vendas reais em outubro foram maiores que as de setembro em 2,66%. O pessoal empregado aumentou em outubro em 0,17% em relação a setembro e o mesmo percentual em relação a outubro do ano passado. No acumulado do ano, houve um aumento de 0,71% na quantidade de empregados do setor. As horas trabalhadas aumentaram 2,98% sobre setembro e 1,28% sobre outubro do ano passado. No acumulado do ano, as horas trabalhadas até outubro foram 0,30% maiores do que os primeiros dez meses de 2002. Os salários líquidos reais tiveram uma expansão de 1,44% em relação a setembro, mas caíram 2,84% em relação a outubro do ano passado. No acumulado do ano, têm uma queda de 5,59% em relação ao mesmo período de 2002. A utilização da capacidade instalada em outubro foi de 81,4% sobre 80,6% em setembro e 82,5% em outubro do ano passado.