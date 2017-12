Vendas na indústria cresceram 20,17% em agosto As vendas reais na indústria cresceram 20,17% em agosto deste ano, na comparação com agosto de 2003. A taxa de crescimento, na comparação com julho de 2004, foi de 1,26%. Segundo dados divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o aumento das vendas, em agosto de 2004, ante julho deste ano, sinaliza que a queda ocorrida em julho não interrompeu a tendência de alta desse indicador nos últimos meses. No acumulado do ano, as vendas reais na indústria aumentaram 17,55% em relação aos oito primeiros meses de 2003. Segundo o coordenador da Unidade de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, os números devem continuar sendo "bastante expressivos" em setembro e outubro, mas não devem apresentar uma taxa de crescimento tão alta quanto a de agosto deste ano. "Não creio que este porcentual (20,17%) vá se repetir nos próximos meses, porque a base de comparação, no ano passado, já refletia a retomada do crescimento da economia" disse Castelo Branco, lembrando que a recuperação da economia, em 2003, teve início no mês de julho. O economista destacou também o fato de o aumento das vendas não estar pautado só pelas exportações, mas também pelo crescimento da demanda interna. "O mercado doméstico está retomando a sua força", afirmou. Crescimento dos indicadores da indústria em agosto Sobre julho Sobre agosto/2003 Acumulado no ano Vendas Reais 1,26% 20,17% 17,55% Pessoal ocupado 0,98% 5,18% 1,99% Horas trabalhadas 1,66% 10,70% 5,26% Salários reais 1,52% 9,98% 8,15%