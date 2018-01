Vendas na indústria cresceram 5,86% em fevereiro Os indicadores industriais em fevereiro divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) foram positivos na comparação com fevereiro de 2004 e ante janeiro de 2005. As vendas reais na indústria de transformação cresceram 5,86% em relação a fevereiro do ano anterior e 2,85% ante janeiro deste ano, em termos dessazonalizados (sem efeitos temporais). No acumulado do ano (janeiro e fevereiro), as vendas estão 3,47% maiores comparado a igual período do ano anterior. O número de empregos na indústria em fevereiro cresceu 6,84% em relação a fevereiro de 2004 e 0,23% ante janeiro deste ano, também em termos dessazonalizados. No primeiro bimestre de 2005, o emprego no setor industrial cresceu 6,99%. A utilização da capacidade instalada em fevereiro foi de 81,9% em termos dessazonalizados. Em janeiro, esse indicador foi de 82% e em fevereiro de 2004 de 80,9%. As horas trabalhadas na indústria subiram 7,23% na comparação com fevereiro de 2004 e se mantiveram praticamente estáveis em relação a janeiro deste ano, com uma pequena variação positiva de 0,82%. No acumulado do ano, as horas trabalhadas subiram 7,52% ante igual período de 2004. Os salários pagos pela indústria em fevereiro foram 8,07% maiores na comparação com fevereiro do ano passado e apenas 0,09% superiores a janeiro deste ano. No acumulado do ano, os salários pagos pela indústria cresceram 8,74%.