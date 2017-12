Vendas na indústria do Rio crescem 0,5% em maio As vendas da indústria do Rio de Janeiro subiram 0,5% em maio ante abril, na série livre de influências sazonais. A informação é da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que anunciou nesta quarta-feira pesquisa mensal sobre o tema. De acordo com a entidade, as vendas da indústria, na série com influências sazonais, subiu 16,2% na mesma comparação. Porém, na comparação com maio do ano passado, as vendas da indústria caíram 16% em maio deste ano. No acumulado de janeiro a maio deste ano, a queda nas vendas é de 10,6% ante igual período no ano passado. Em comunicado, a chefe da Assessoria de Pesquisas Econômicas da Firjan, Luciana de Sá, esclareceu que "os números não invalidam, no entanto, o cenário de recuperação esperada da atividade industrial, mas sugerem que uma retomada mais expressiva ficará adiada para o terceiro trimestre", disse. A Firjan informou, ainda, que o mercado de trabalho emitiu sinais positivos. O número de pessoas ocupadas na indústria do Rio subiu 1,3% em maio ante abril - o que representa um acréscimo de 4.700 trabalhadores. Na comparação com maio de 2005, o aumento do pessoal ocupado foi de 3,1%, em maio deste ano. De janeiro a maio deste ano, o número de trabalhadores na indústria do Rio avançou 3,3% ante igual período no ano passado.