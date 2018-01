Vendas na indústria do RJ caem 9,9% em fevereiro As vendas reais da indústria fluminense caíram 9,9% em fevereiro ante janeiro, segundo informou hoje a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) em sua pesquisa de indicadores Indústrias. Porém, na série com ajuste sazonal ? considerados os efeitos específicos de determinados períodos do ano ?, o recuo nas vendas é de 3,9% no mesmo período. A Firjan explica que devido ao Carnaval houve uma redução no ritmo de atividade na indústria do estado. Na comparação com fevereiro do ano passado, a queda nas vendas foi de 5,76%. Em janeiro e fevereiro, entretanto, as vendas acumulam alta de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os outros indicadores da indústria não apresentam resultados positivos. A massa salarial da indústria recuou 4,77% em fevereiro ante janeiro deste ano. Na série com ajuste sazonal a retração é de 4,54%. Em relação a fevereiro do ano passado, a massa salarial registra alta de 2,87%. O pessoal ocupado da indústria teve alta de 0,6% em fevereiro ante janeiro, e queda de 4,61% na comparação com o mesmo mês do ano passado. As horas trabalhadas também apresentaram recuo de 2,89% ante janeiro deste ano e queda de 9,84% ante fevereiro do ano passado. A utilização de capacidade instalada passou de 81,4% em janeiro para 79,32% em fevereiro deste ano.