Vendas na indústria do RJ caíram 18,67% em julho As vendas reais da indústria do Rio de Janeiro caíram 18,67% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal (considerando os efeitos temporais), segundo informou hoje a Firjan, que divulgou a pesquisa de indicadores industriais referente a julho. De acordo com a entidade, a queda nas vendas reais da indústria foi mais intensa na série sem ajuste sazonal, que apurou taxa negativa de 22,60% em julho ante o mês anterior. Na avaliação da Firjan, o setor metalúrgico foi um dos principais segmentos responsáveis pelo recuo nas vendas no período. Porém, na comparação com julho do ano passado, as vendas reais da indústria do Rio subiram 8,17% em julho deste ano. A Firjan informou ainda que as vendas reais da indústria fluminense acumulam no ano alta de 10,12% até julho, ante igual período do ano passado.