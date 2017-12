Vendas na indústria do RJ crescem 1,91% em agosto As vendas reais da indústria fluminense registraram queda de 3,98% em agosto ante julho, na série livre de influências sazonais (influências temporais), segundo divulgou hoje a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), na pesquisa de indicadores industriais de agosto. Porém, na série sem ajuste sazonal, as vendas reais da indústria do Rio apresentaram alta de 1,91% em agosto ante julho. A Firjan informou ainda que, na comparação com agosto do ano passado, as vendas reais de agosto de 2005 subiram 5,89%. De janeiro a agosto deste ano, as vendas reais da indústria do Rio registraram alta de 9,6% ante igual período de 2004.