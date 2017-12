Vendas na indústria do RJ cresceram 10,70% no acumulado do ano As vendas reais da indústria fluminense subiram 9,09% em setembro deste ano ante igual mês do ano passado, na série com ajuste sazonal (efeitos temporais), segundo informou hoje a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), em sua pesquisa de indicadores industriais do mês. A Firjan informou ainda que, na série com ajuste sazonal, as vendas reais em setembro apresentaram alta de 0,40% ante agosto deste ano. No mesmo período de comparação, na série sem ajuste sazonal, as vendas reais tiveram alta de 4,26%. No acumulado de janeiro a setembro deste ano as vendas reais da indústria do Rio cresceram 10,70%. Salários e vagas A análise dos dados mostrou ainda que a massa salarial da indústria da região continua em queda, com retração de 0,33% em setembro ante setembro do ano passado, embora tenha subido 0,07% na comparação com agosto deste ano, na série com ajuste sazonal. No acumulado do ano até setembro, a massa salarial cresceu 0,9%. A Firjan informou ainda que o pessoal ocupado teve queda de 0,39% no mês passado, ante setembro de 2003, mas subiu 0,47% na comparação com agosto deste ano. Entretanto, o pessoal ocupado acumula queda de 2,59%, de janeiro a setembro deste ano. A pesquisa mostrou ainda que as horas trabalhadas da indústria subiram 2,65% em setembro ante igual mês do ano passado e cresceram 1,21% ante agosto deste ano na série com ajuste sazonal.