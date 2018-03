Vendas na indústria do RJ cresceram 29,7% em maio As vendas reais da indústria fluminense cresceram 29,7% em maio ante igual mês do ano passado e registraram aumento de 31,2% ante abril. De janeiro a abril, as vendas da indústria do estado do Rio tiveram alta de 9%, segundo divulgou hoje a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). A utilização da capacidade instalada também foi elevada, passando de 81,3% em abril para 81,6% em maio. Houve aumento também no pessoal ocupado na indústria com elevação de 1,3% em abril. No entanto, a ocupação na indústria fluminense permanece em queda no indicador comparativo a maio do ano passado (-1,3%). A massa salarial real também apresentou reduções em maio, sendo de 1% ante abril e 0,8% ante maio de 2003. Segundo avaliou a Firjan no documento de divulgação dos dados, "a sustentação da recuperação da indústria fluminense depende de maior agilidade em direção de um ambiente de negócios mais favorável, que estimule o investimento privado. É fundamental melhorar as condições de previsibilidade das regras, fazer avançar a agenda microeconômica e alterar o quadro fiscal para acelerar o processo de queda dos juros no País".