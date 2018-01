Vendas na indústria do RJ registraram queda em outubro As vendas reais da indústria fluminense caíram 0,62% em outubro ante setembro, já descontados os efeitos sazonais (fatos específicos de determinados períodos do ano), segundo informou hoje a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). A entidade informou que, na série sem ajuste sazonal, as vendas apresentaram queda mais forte, de 1,23%, na mesma comparação. Na comparação com outubro do ano passado, as vendas reais registraram queda de 3,70% em outubro deste ano. Porém, de janeiro a outubro deste ano, as vendas reais registram saldo positivo, com aumento de 6,61% ante igual período no ano passado. Massa salarial A entidade informou ainda que a massa salarial da indústria caiu 0,6% em outubro ante setembro, na série livre de influências sazonais. Entretanto, na série sem ajuste sazonal, a massa salarial na indústria tem saldo positivo, com aumento de 1,69% em outubro ante setembro. Ainda segundo a Firjan, a massa salarial na indústria no Rio, em outubro desse ano, subiu 5,92% na comparação com outubro do ano passado, e acumula aumento de 6,43% de janeiro a outubro deste ano, ante igual período no ano passado. A Firjan esclareceu também que o número de trabalhadores na indústria do Rio caiu 0,04% em outubro ante setembro. Na comparação com outubro do ano passado, o pessoal ocupado na indústria registrou elevação de 2,96% em outubro deste ano. De janeiro a outubro deste ano, o número de trabalhadores na indústria fluminense acumula alta de 2,78%, na comparação com igual período no ano passado.